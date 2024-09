Le Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Kyelem de Tambèla a reçu en audience l’ambassadeur la fédération de Russie à Ouagadougou, Igor Martynov lundi 23 septembre 2024. Cette rencontre qui se tient dans le cadre des préparatifs des journées économiques du Burkina Faso à Moscou, a été l’occasion pour le Premier ministre de plaider à nouveau pour l’intégration de son pays aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

Le PM Apollinaire Kyelem de Tambèla plaide pour l’entrée du Burkina Faso aux BRICS

Le Burkina Faso tient sérieusement à rejoindre l’Alliance internationale des BRICS. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des propos du chef du gouvernement burkinabè, Apollinaire Kyelem de Tambèla. Selon ce dernier, cette adhésion va permettre de « contrer la domination du Dollar et de l’Euro », pour arriver « à un commerce international plus équitable ». Il a réaffirmé l’engagement de son pays à adhérer à cette alliance internationale en présence d’Igor Martynov, ambassadeur de Russie.

Pour rappel, le gouvernement du Burkina Faso et l’Alliance internationale des BRICS avaient signé un protocole d’accords de coopération en juin 2023 à Ouagadougou. Ce protocole a pour objectif de permettre l’intensification des collaborations dans plusieurs domaines. Il s’agit de l’économie, l’énergie, les transports aériens et ferroviaires, les mines, les technologies de l’information et de la communication, la santé, l’éducation, les infrastructures, l’industrie, le commerce, le sport, la culture ainsi que le tourisme.