La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la liste des 10 joueurs nominés pour le prestigieux Ballon d’Or africain 2024. Parmi eux, figure un joueur ivoirien, Simon Adingra, qui a brillé cette saison sous les couleurs de Brighton.

Simon Adingra parmi les 10 favoris du Ballon d’Or africain 2024

Cette nomination est une belle récompense pour Simon Adingra qui a réalisé une saison exceptionnelle et en sélection notamment lors de la CAN 2023 remportée par la Côte d’Ivoire. Sa sélection parmi les 10 meilleurs joueurs africains de l’année témoigne de son talent et de son influence sur le continent.

Aux côtés du joueur ivoirien, on retrouve plusieurs grands noms du football africain, tels que le Burkinabè Edmond Tapsoba, le Marocain Achraf Hakim, le Guinéen Serhou Guirassy, les Nigérians Ademola Lookman et William Troost-Ekong ou encore le Congolais Chancel Mbemba. Ces joueurs évoluent dans les plus grands championnats européens et ont brillé cette saison avec leurs clubs respectifs.

Les chances de l’Ivoirien

Les chances de l’ailier des Eléphants de Côte d’Ivoire, Simon Adingra de remporter le Ballon d’Or africain sont réelles. Son excellente saison, couplée avec le rôle important qu’il a joué pour offrir à la Côte d’Ivoire son 3e sacre à l’issue de la CAN 2023, pourraient lui permettre de séduire les votants. Cependant, la concurrence est rude et il devra se battre face à des adversaires redoutables.

La présence d’un joueur ivoirien parmi les 10 finalistes du Ballon d’Or africain est une excellente nouvelle pour le football ivoirien. Cela témoigne du dynamisme du football africain et de la qualité des joueurs formés sur le continent. Le nom du vainqueur du Ballon d’Or africain 2024 sera dévoilé lors d’une cérémonie officielle qui se tiendra le 16 décembre prochain à Marrakech au Maroc.

Liste des 10 finalistes pour le Ballon d’Or africain 2024

Amine Gouiri

Chancel Mbemba

Achraf Hakimi

Soufiane Rahimi

Serhou Guirassy

Ademola Lookman

Edmond Tapsoba

Simon Adingra

William Troost-Ekong

Ronwen Williams