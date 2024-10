Le Nigéria rejoint les BRICS, mais avec le statut de « partenaire » et non de membre à part entière. Le pays fait partie des trois pays africains sur les 13 nouvelles nations qui ont vu leurs candidatures acceptées lors du sommet des BRICS tenu en Russie. Outre le Nigéria, ce groupe comprend l’Algérie, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l’Indonésie, le Kazakhstan, la Malaisie, la Thaïlande, la Turquie, l’Ouganda, l’Ouzbékistan et le Vietnam.

Le Nigéria et 12 autres pays deviennent partenaires des BRICS

Contrairement à l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran et les Émirats arabes unis, qui ont récemment été admis comme membres à part entière, les 13 nouveaux partenaires auront un rôle plus limité au sein de l’organisation. Le statut de « partenaire » leur accorde une forme de coopération renforcée sans les mêmes droits et privilèges que les membres fondateurs ou les nouveaux membres à part entière.

Cet élargissement marque la volonté des BRICS d’étendre leur influence géopolitique et économique, en intégrant des économies émergentes stratégiques dans leur réseau de coopération. Le Nigéria, avec sa position de première économie d’Afrique et sa population croissante, espère que cette étape en tant que partenaire lui ouvrira la voie vers une adhésion complète dans les années à venir. L’Algérie et l’Ouganda, les deux autres pays africains admis comme « partenaires » nourrissent les mêmes ambitions que le Nigéria.

I can see Nigeria



Official BRICS Partner Countries



🇩🇿 Algeria

🇧🇾 Belarus

🇧🇴 Bolivia

🇨🇺 Cuba

🇮🇩 Indonesia

🇰🇿 Kazakhstan

🇲🇾 Malaysia

🇳🇬 Nigeria

🇹🇭 Thailand

🇹🇷 Turkey

🇺🇬 Uganda

🇺🇿 Uzbekistan

🇻🇳 Vietnam — Olusamokun Abdulmubdi (@therolemodel001) October 24, 2024

L’inclusion de ces nouveaux partenaires illustre également la capacité des BRICS à attirer des pays de diverses régions, renforçant ainsi leur objectif de contrebalancer l’influence occidentale sur la scène internationale et de promouvoir des relations économiques plus équilibrées à l’échelle mondiale.