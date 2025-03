Milliardaire et homme politique nigérian, le sénateur Ned Nwoko, a annoncé qu’il attendait un troisième enfant avec sa sixième épouse, l’actrice Regina Daniels. Une annonce qui intervient alors que les rumeurs de divorce du couple continuent d’enflammer les réseaux sociaux.

Ned Nwoko et Regina Daniels attendent leur 3e enfant : fin des rumeurs de divorce ?

D’après le Daily Post, Regina Daniels a récemment supprimé le nom de Ned Nwoko de ses réseaux sociaux et a effacé plusieurs de leurs photos ensemble. Elle s’est même adressée à ses abonnés en utilisant uniquement son nom de jeune fille : « Mon peuple, je vous salue tous. Je m’appelle Regina Daniels. Je viens d’Anioma. » Depuis que ces rumeurs ont pris de l’ampleur, le couple n’a plus été vu ensemble en public.

Mais, dans un rebondissement inattendu, le sénateur Ned Nwoko s’est rendu sur Instagram jeudi pour célébrer son sixième anniversaire de mariage avec Regina Daniels et annoncer l’arrivée de leur troisième enfant. « Six ans et plus, que voient-ils ? Un amour indompté, sauvage et libre. Regina, mon feu, mon plus doux délice. À travers chaque tempête, tu m’as serré fort. », a-t-il écrit.

Balayant d’un revers de main les spéculations sur une crise conjugale, Nwoko a même offert une prime de 10 millions de nairas à quiconque identifiera l’auteur des rumeurs : « Pour les ragots anonymes, l’ombre derrière un clavier, vos quinze minutes sont rembobinées. Une prime de 10 millions de nairas vous poursuit. Tic-tac, tic-tac, vous ne courrez pas longtemps. Profitez de votre gloire et de ce jour éphémère. »

En conclusion, le milliardaire a mis un terme définitif aux spéculations en confirmant la nouvelle grossesse de son épouse : « Juste au moment où ils pensaient avoir eu leur mot à dire, bébé numéro trois est en route ! Une autre bénédiction dans ma main. »