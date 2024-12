Le Bénin a adopté une stratégie de résilience pour les personnes vulnérables. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres de mercredi dernier. Pour mettre en œuvre cette stratégie, le Bénin va débourser une somme conséquente.

Objectifs visés par le Bénin à travers cette stratégie

Malgré ses progrès dans la réduction de la pauvreté et le développement humain, le Bénin fait face à des difficultés socio-économiques. Pour remédier à cette situation, le pays a adopté une nouvelle stratégie de protection sociale pour la période 2024-2028. Cette stratégie sera dotée d’un financement de 709 milliards de FCFA. Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique nationale plus large visant à bâtir une société plus résiliente d’ici à 2033.

Cette politique vise à renforcer la capacité de résistance des populations les plus vulnérables face aux difficultés telles que la pauvreté, les crises économiques, les changements climatiques ou les catastrophes. La stratégie repose sur quatre axes principaux. Il s’agit de : l’amélioration des revenus ; le renforcement de l’accès aux services sociaux ; l’adaptation aux crises et enfin la coordination du système de protection sociale.

Causes de l’adoption d’une stratégie socio-économique

Selon la Banque mondiale, une grande partie de la population béninoise travaille dans le secteur informel. Près de 85 % de la population active du pays travaille dans l’économie informelle. Pendant ce temps, un peu plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce dernier est estimé à 3,20 dollars par jour.

En outre, « le Bénin, avec une population majoritairement jeune et vulnérable, fait face à des défis socio-économiques importants malgré des progrès dans la réduction de la pauvreté et le développement humain. Les tensions régionales et internationales menacent également de freiner ces avancées, aggravant ainsi la précarité des ménages« , a confié la banque.

Moyens pour atteindre les objectifs de la stratégie socio-économique

Certains programmes structurants aideront le gouvernement béninois à atteindre ses objectifs. Il s’agit notamment du projet ARCH (Assurance pour le Renforcement du Capital Humain), qui vise à fournir des services sociaux essentiels et une couverture santé aux populations vulnérables, ainsi que du projet ACCESS (Appui aux Communes et Communautés pour l’Expansion des Services Sociaux), destiné à améliorer les infrastructures et à renforcer la cohésion sociale dans les zones les plus fragiles.

Il convient de souligner que l’objectif global de l’État béninois est qu’à l’horizon 2033, la population béninoise, notamment les couches sociales les plus vulnérables, soit résiliente. Ceci face aux chocs socio-économiques, climatiques, sécuritaires ou aux catastrophes. La participation efficace et efficiente du processus inclusif de développement durable est également visée.