Au Bénin, la commune de Karimama a été une fois encore le théâtre d’une attaque terroriste. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2024, des individus armés non identifiés ont pris pour cible des civils dans l’arrondissement Birni-Lafia, zone frontalière avec le Niger et le Burkina Faso.

Bénin : attaque meurtrière signalée à Karimama

Au moins deux personnes ont trouvé la mort dans cette attaque, perpétrée par des individus armés non identifiés. Le média béninois Banouto a rapporté que les victimes (un homme et sa femme) ont été égorgées par les assaillants. Un autre média, Le Potentiel, évoque un bilan plus lourd. Dans sa publication mise en ligne tôt ce matin, il parle d’une « dizaine de morts ».

Les autorités sécuritaires n’ont pas encore fourni d’informations officielles sur le drame. Depuis quelques semaines, de tels événements se multiplient dans cette commune du Bénin, sans aucune précision de la part des officiels. La dernière attaque remonte au vendredi 26 septembre, lorsque deux assaillants ont été neutralisés par les Forces de Défense et de Sécu.

Au Bénin, les autorités semblent avoir opté pour une stratégie de communication restreinte sur les attaques terroristes. Selon une source sécuritaire, l’armée préfère se concentrer sur la lutte plutôt que de s’engager dans un jeu de communication qui pourrait déstabiliser les troupes engagées sur le terrain.