La Haac suspend plusieurs médias en ligne au Bénin

Les auorités de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) du Bénin , réunis en plénière ce 21 Janvier 2025, ont pris des mesures strictes en suspendant plusieurs médias en ligne. Parmi les entités concernées figurent « Reporter médias monde », « Crystal News », « Le Pharaon », ainsi qu’un média sur TikTok nommé « Madame Actu ». Cette décision est motivée par la diffusion non autorisée de contenus médiatiques, une pratique que la Haac juge contraire aux règlements en vigueur.

Cette mesure de suspension implique l’arrêt immédiat des activités de ces médias en ligne, privant ainsi leurs audiences des contenus habituels.