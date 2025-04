Le président Patrice Talon a procédé à la nomination des sept membres qui composeront le nouveau Conseil d’Administration de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) de la Vallée du Niger. Cette décision, officialisée par un décret daté du 14 mars 2025, marque une étape importante dans la gouvernance de cette structure clé pour le développement agricole régional. L’équipe nouvellement constituée aura pour mission de piloter les programmes agricoles dans sa zone d’intervention pour les trois prochaines années.

Une équipe diversifiée pour une gestion efficace

Le Conseil d’Administration de l’ATDA Vallée du Niger est désormais composé de sept personnalités issues de divers horizons institutionnels stratégiques. À la tête de ce conseil, on retrouve Félix Gbaguidi, représentant du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, qui assurera la présidence de l’agence. Cette nomination souligne l’importance accordée par le gouvernement au pilotage du secteur agricole.

Aux côtés du président, d’autres figures importantes ont été désignées pour apporter leur expertise et leur vision au sein du conseil. Parmi eux, Gado Guidani, maire de Malanville, représentera l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), assurant ainsi un lien direct avec les collectivités territoriales. Hervé-Serge Houssou portera la voix de la Présidence de la République au sein de cette instance de décision.

Le Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale sera représenté par Amine Alassane, dont l’expertise en matière de développement sera précieuse. Rufus Sare apportera sa connaissance du Ministère de l’Industrie et du Commerce, soulignant le lien entre le secteur agricole et les opportunités commerciales. Enfin, Adamou Lamissi Boubakar représentera la Chambre Nationale d’Agriculture, garantissant la prise en compte des préoccupations des acteurs du monde agricole.

Selon l’article, « par cette composition, l’exécutif entend doter l’ATDA d’une gouvernance équilibrée et représentative ». L’objectif principal de cette démarche est de renforcer les politiques agricoles mises en œuvre dans la région de la Vallée du Niger. Il s’agit surtout d’adapter ces politiques aux réalités spécifiques des territoires concernés.

Rôle crucial des ATDA pour le développement agricole

Les Agences Territoriales de Développement Agricole (ATDA) jouent un rôle fondamental dans la stratégie de modernisation et de développement du secteur agricole béninois. Réparties en différents pôles à travers le pays, ces agences sont chargées de la mise en œuvre des programmes liés aux filières agricoles dans leurs zones d’intervention respectives. Leur action est donc essentielle pour atteindre les objectifs de croissance et de transformation du secteur primaire.

L’article rappelle que « leur rôle est important dans la stratégie de modernisation et de développement du secteur agricole béninois ». En pilotant les initiatives sur le terrain, les ATDA contribuent directement à l’amélioration des pratiques agricoles, à l’augmentation de la productivité et à la valorisation des produits locaux. La nomination de ce nouveau Conseil d’Administration pour l’ATDA de la Vallée du Niger témoigne de la volonté du gouvernement de dynamiser davantage cette région à fort potentiel agricole. L’installation officielle de cette équipe marquera le début d’une nouvelle phase pour le développement agricole de la Vallée du Niger.