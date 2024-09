L’ancien ministre des Sports du Bénin Oswald Homeky est en garde à vue depuis la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2024. Face à cette situation, ses avocats ont réuni les médias pour expliquer les circonstances de l’arrestation de l’ex-patron des sports.

Bénin : Oswald Homeky accusé d’atteinte à la sûreté de l’État

On en sait un peu plus sur les circonstances de l’interpellation du ministre Oswald Homeky. Selon ses avocats, c’est autour de 2 heures du matin que les éléments de la brigade criminelle ont fait irruption à son domicile. Sur les lieux, les policiers ont retrouvé le ministre et le colonel Dieudonné Tévoédjrè, un de ses amis de vieille date.

Les éléments ont d’abord procédé à la perquisition de l’un des véhicules de l’ancien ministre où une somme d’argent a été saisie, avant de mettre aux arrêts les deux personnalités. C’est ainsi que le ministre Oswald Homeky et son ami Djimon Dieudonné Tévoédjrè, commandant de la garde républicaine, ont été conduits dans les locaux de la brigade criminelle.

Il leur est reproché des faits d’atteinte à la sûreté de l’État, selon leurs avocats. Ces derniers ont précisé que l’ancien patron des Sports est placé en garde à vue, mais ils ignorent toujours où se trouve le colonel Tovoédjrè.

À noter que c’est dans la même nuit qu’Olivier Boko, proche de Patrice Talon a également été arrêté. Bien qu’on ait une idée un peu claire sur les circonstances de l’arrestation de l’ancien ministre, aucune information n’est encore officiellement disponible sur le lieu de détention de l’homme d’affaires.