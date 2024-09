Les avocats de l’ancien ministre des Sports, Oswald Homéky, ont tenu une conférence de presse dans la soirée du mardi 24 septembre 2024. Ils ont dévoilé les circonstances de l’arrestation de leur client ainsi que le résultat de la perquisition menée à son domicile par la police.

Bénin : Oswald Homeky arrêté, de l’argent saisi à son domicile

Accusé d’atteinte à la sûreté de l’État, Oswald Homeky a été arrêté à son domicile en compagnie du commandant de la garde républicaine, son ami Djimon Dieudonné Tévoèdjrè, aux environs de 2 h du matin. Lors de l’arrestation, les agents de la brigade criminelle ont procédé à la fouille d’un des véhicules de l’ancien ministre.

Une fois dans la concession, les policiers sous les ordres du Commandant de ladite brigade, présent sur les lieux, se sont directement dirigés vers l’un des véhicules de Monsieur Homeky en stationnement dans son garage. Ils ont procédé à la perquisition dudit véhicule et y ont découvert des numéraires qu’ils ont saisis. Collectif des avocats d’Oswald Homeky

Sans préciser le montant découvert, les avocats ont signalé que la police « n’a plus effectué quelque autre fouille » avant de conduire Homéky et Tévoèdjrè à la brigade criminelle. Ils dénoncent une violation de la Constitution et des lois républicaines du Bénin. Des sources ont révélé que d’autres fouilles auraient été menées au domicile de l’ancien ministre dans la journée du mardi.

Selon eux, la perquisition au domicile de leur client est illégale. « Dans la droite ligne de l’article 20 de la Constitution, le Code de procédure pénal en son article 53 interdit toute visite domiciliaire perquisition et saisie au-delà de 21 heures et avant 6 heures pour des faits d’atteinte à la sureté de l’Etat tel que reprochés à M. Homeky », ont-ils soutenu.

Plus loin, Maître Ayodélé Ahounou a déclaré que l’arrestation de l’ancien ministre Homeky et du commandant Tévoèdjrè est illégale. Il précise que les deux « n’ont jamais auparavant fait l’objet d’une convocation de la police à laquelle ils n’ont pas déféré, pas plus qu’ils ne sont actuellement visés par un mandat d’amener ou d’arrêt ».

Les avocats exigent « la libération immédiate et sans condition » de leur client et menacent de saisir les juridictions nationales, régionales et internationales.