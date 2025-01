Au Bénin, l’ampleur que prend la cybercriminalité inquiète les Évêques. Lors de sa 74e session ordinaire, la Conférence Épiscopale s’est penchée sur le sujet avec un message à l’endroit des jeunes qui s’adonnent à cette pratique.

Bénin : « Le bien mal acquis ne profite jamais », les Évêques s’adressent aux cybercriminels

Les Évêques de l’Église catholique constatent que « malgré les nombreuses sensibilisations à l’endroit de la jeunesse, force est de constater que le phénomène de la cybercriminalité persiste dans notre pays ». « À la recherche du gain facile, beaucoup de jeunes continuent d’arnaquer, constituant ainsi une menace permanente pour la sécurité et la quiétude de nos paisibles citoyens », ont-ils indiqué.

Pour l’Église catholique, ces jeunes doivent impérativement revenir sur le droit chemin. « Les Évêques du Bénin leur lancent, au nom du Seigneur, un appel pressant à la conversion et leur rappellent surtout que le bien mal acquis ne profite jamais », peut-on lire dans le communiqué final.

Ils invitent les éducateurs à divers niveaux, les parents, les aumôniers et les accompagnateurs de groupes de jeunes à assumer leur pleine responsabilité, et à travailler chacun, selon son charisme et sa mission spécifique, afin que des mesures urgentes soient prises pour sauver cette couche. mineur engagé sur le chemin de la perdition.

Par ailleurs, les autorités compétentes sont invitées à renforcer les dispositifs légaux et technologiques pour éradiquer ce phénomène, tout en promouvant l’éducation numérique et l’utilisation responsable des technologies. « Aux jeunes, les Évêques du Bénin rappellent qu’ils sont la relève de demain, l’espoir et l’avenir de la Nation. Par conséquent, ils les exhortent à choisir des chemins d’honnêteté, de travail, de dignité, et à rejeter fermement les illusions du gain facile qui détruisent leur vie et leur avenir ».