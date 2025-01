Le Bénin entre dans une nouvelle année sous le signe de la protection. À l’occasion des Vodun Days, le comité des rites vodun a dévoilé le Tofa 2025, un oracle divinatoire qui promet une année de prospérité et de résilience au pays.

Le signe divinatoire « Fu-Yeku » a été révélé lors d’une cérémonie empreinte de spiritualité et de tradition. Selon les grands prêtres Fâ, ce signe annonce une année de protection divine et d’invincibilité face aux défis qui pourraient menacer le pays.

« Le piment peut vieillir pendant 41 ans dans une bouteille, l’œil ne peut jamais tenir devant lui. » Cette métaphore, associée au signe « Fu-Yeku », souligne la force et la résilience du peuple béninois face aux épreuves.

Le signe «Fu-Yeku» du Tofa 2025 au Bénin est une métaphore qui illustre la résilience du pays.

Cette tradition ancestrale, qui remonte à 17 ans, permet de maintenir un lien fort entre les Béninois et leurs racines. En honorant les divinités Minonnan, Jumeaux, Kluto, Dan et les défunts, le Tofa 2025 souligne l’importance de perpétuer ces pratiques pour assurer la paix et la prospérité du pays.

Le gouvernement béninois, soucieux de valoriser son patrimoine culturel, soutient activement cette initiative. Des prêtres Fâ ont été désignés pour interpréter les messages divins contenus dans le Tofa. Leurs prédictions offrent ainsi un aperçu des événements qui pourraient marquer l’année à venir.

Le signe « Fu-Yeku » apporte un message d’espoir et de confiance aux Béninois. Il les assure d’une protection divine et les encourage à faire face aux défis avec courage et détermination.

En conclusion, le Tofa 2025 est bien plus qu’une simple cérémonie. C’est un moment fort de la vie nationale qui permet de renforcer l’unité et la cohésion du peuple béninois. Le signe « Fu-Yeku » est un symbole de résilience et de prospérité qui accompagnera le pays tout au long de cette nouvelle année.