La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a prononcé un verdict sévère dans une affaire de trafic de drogue impliquant une ressortissante nigériane et un ancien policier béninois. La Nigériane a été reconnue coupable et condamnée à une longue peine de prison ainsi qu’à une amende considérable. Cette décision met en lumière les efforts continus du Bénin dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants.

Verdict lourd pour trafic de drogue au Bénin

Une Nigériane a été condamnée par la CRIET à quinze ans de prison ferme et à une amende de dix millions de francs CFA. Elle avait été interpellée à l’aéroport de Cotonou en possession d’une quantité importante de cocaïne dissimulée dans sa valise. Son implication dans un réseau de trafic international de drogue a été prouvée devant la justice béninoise.

L’affaire impliquait également un policier béninois, accusé d’« abus de fonctions » pour sa négligence lors des contrôles aéroportuaires. Il lui était reproché d’avoir manqué de rigueur et d’avoir laissé passer la Nigériane, qui utilisait deux identités différentes. Tragiquement, le fonctionnaire de police est décédé en détention avant le prononcé du jugement. La Cour spéciale a déclaré l’action publique éteinte à son encontre en raison de son décès.

Lors de son interrogatoire devant la barre le jeudi 25 juillet 2024, la prévenue nigériane a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle a avoué que les colis de drogue lui avaient été confiés par un compatriote résidant en Inde. La Nigériane a révélé avoir utilisé l’aéroport de Cotonou comme point de transit à plusieurs reprises depuis octobre 2022. Avant son arrestation, survenue le 31 mars 2023, elle a admis avoir effectué huit voyages via le Bénin.

Possibilité d’appel et répercussions

La Nigériane dispose d’un délai de quinze jours à compter du prononcé du verdict, soit le jeudi 10 avril 2025, pour interjeter appel de cette décision de justice. Cette condamnation souligne la détermination de la CRIET à sévir contre le trafic de drogue international. L’implication d’un agent de police dans cette affaire met en évidence les défis liés à la corruption et à la nécessité de renforcer les contrôles de sécurité.

Cette affaire rappelle les risques encourus par les individus impliqués dans le trafic de stupéfiants. La lourde sentence prononcée à l’encontre de la Nigériane sert d’avertissement. Elle témoigne de l’engagement des autorités béninoises à lutter contre ce fléau transnational. La vigilance reste de mise pour démanteler les réseaux criminels et assurer la sécurité du territoire.