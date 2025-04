La seconde et dernière journée des quarts de finale de la CAN U17 c’est aujourd’hui. La Tunisie affrontera le Mali dans une rencontre qui promet d’être palpitante. Le coup d’envoi est prévu à 19H GMT.

CAN U17 : Le Mali défie la Tunisie pour une place en demi !

Les deux équipes, déjà assurées de leur qualification pour la prochaine Coupe du monde U17, n’ont aucune intention de se relâcher. Elles veulent confirmer leur statut de prétendantes au titre continental. La Tunisie, avec son organisation défensive solide et son jeu rapide en contre-attaque, viendra surmotivées après avoir bien maîtrisé la phase de groupes. De son côté, le Mali, avec sa puissance physique et sa créativité offensive, saura sans doute déstabiliser une équipe tunisienne bien structurée.

Ce match ne sera pas seulement une question de qualifications, mais aussi de fierté et d’ambition. Les jeunes Aigles du Mali, toujours redoutés pour leur intensité sur le terrain, chercheront à poursuivre leur ascension en compétition et à s’imposer comme une des grandes équipes de la CAN U17. De leur côté, les Tunisiens, forts de leur expérience et de leurs tactiques bien huilées, viseront à poursuivre leur rêve de décrocher un titre continental.

Au-delà de la confrontation tactique et physique, cette rencontre sera aussi un véritable test pour la capacité des deux sélections à gérer la pression dans des moments décisifs. L’enjeu est clair : une place en demi-finale, et la possibilité de rêver encore plus grand pour le titre continental.

Les supporters des deux nations attendent avec impatience ce choc, espérant voir leurs jeunes talents briller sur la scène africaine. La tension monte, et l’affiche entre la Tunisie et le Mali s’annonce comme l’un des moments forts de cette édition de la CAN U17.