Nommé Premier ministre le samedi 07 décembre 2024, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo incarne l’excellence et le dévouement. Il a montré sa capacité d’adoption dans les différents domaines où il est déjà intervenu. La confiance que le président Ibrahim Traoré lui accorde témoigne de la solidité de son parcours.

Le parcours inspirant du PM Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo

Communicateur chevronné et journaliste émérite, il s’est construit un parcours solide grâce à son expertise et à son engagement. Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo a fait son entrée dans le gouvernement au poste de Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme le 25 octobre 2022. C’est d’ailleurs ce département ministériel qu’il gérait jusqu’à ce samedi où il a plu à Ibrtahim Traoré de le porter à la Primature.

Titulaire d’un diplôme professionnel en Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (CSTIC), cycle A, Ouedraogo s’est distingué en devenant deux fois major de sa promotion à l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC) : en 2007 pour le cycle B et en 2015 pour le cycle A.

Outre sa formation spécialisée dans la communication, il détient un Master 1 en Médiation et management des conflits obtenu en 2022 à l’Université Joseph KI-ZERBO, ainsi qu’une Licence en Sociologie rurale et sociologie du développement. Ce riche bagage académique témoigne de son aptitude à concilier expertise technique, sens du dialogue et compréhension des enjeux sociaux.

Une carrière exemplaire dans les médias

Depuis 2007, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo a joué un rôle central dans les médias burkinabè. Journaliste, reporter et présentateur du journal télévisé de la Télévision nationale du Burkina, il a gravi les échelons pour devenir Rédacteur en chef de 2016 à 2021, puis Directeur de cette même télévision à partir du 16 septembre 2021 jusqu’à sa nomination ministérielle.

Parallèlement, il a animé plusieurs émissions télévisées à succès telles que « Techno Inno », « Zoommine », « Vision environnement », « Priorité environnement », et « Sur la brèche », démontrant ainsi sa capacité à traiter des thématiques variées allant de l’innovation technologique à la préservation de l’environnement.

Un engagement associatif reconnu

Très impliqué dans le milieu professionnel, le nouveau Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo est membre de plusieurs associations, notamment l’Association Médias Verts et l’Association des Journalistes Scientifiques du Burkina. Ces engagements traduisent son intérêt pour les questions environnementales et scientifiques, ainsi que son désir de contribuer au développement durable à travers les médias.

Distinctions et reconnaissance

Pour son dévouement et son excellence professionnelle, il a été élevé au rang de Chevalier de l’Ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe radiotélévision et presse écrite. Cette distinction témoigne de la reconnaissance de la nation burkinabè pour ses nombreuses contributions.

Un leader pour la culture et le tourisme burkinabè

À la tête du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo a incarné l’espoir d’une nouvelle dynamique pour ces secteurs stratégiques. Avec son expérience et sa vision, il a relevé les défis liés à la promotion de la culture, au développement des arts et à la valorisation du riche patrimoine touristique du Burkina Faso.

Son parcours inspire une génération de professionnels burkinabè et illustre l’importance d’un engagement constant et d’une formation solide pour servir son pays.