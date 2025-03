Un duo de cambrioleurs a été appréhendé à Kaya par la police nationale du Burkina Faso, marquant une victoire significative dans la lutte contre la criminalité urbaine. Ces arrestations font suite à une série de cambriolages ciblant des résidences et des commerces, semant l’inquiétude parmi les habitants. Les suspects, tous deux connus des services de police, ont été appréhendés grâce à la collaboration des populations locales, soulignant l’importance de l’engagement citoyen dans le maintien de la sécurité.

Burkina Faso : opération nocturne et butin conséquent

Le Commissariat Central de Police de Kaya a mis fin aux agissements d’un réseau de malfaiteurs spécialisés dans les cambriolages. Leurs cibles privilégiées : les boutiques sans surveillance nocturne et les domiciles inoccupés. Ils opéraient de nuit, munis de tenailles, d’arrache-clous, de marteaux et d’autres outils pour forcer les accès. « Leur méthode était simple, mais efficace : repérer les lieux vulnérables et agir dans l’obscurité », a déclaré un officier de police.

Leur série de méfaits a touché plus d’une dizaine de victimes, y compris deux membres des Forces de Défense et de Sécurité, actuellement déployés sur le front. « Ces actes sont particulièrement odieux, car ils frappent ceux qui se battent pour notre sécurité », a souligné un responsable local. Les investigations ont permis de récupérer un butin conséquent : un vélomoteur, un ordinateur portable, des accessoires de téléphone, des appareils électroniques et électroménagers, ainsi que des produits alimentaires.

Collaboration citoyenne et justice en marche

La réussite de cette opération repose en grande partie sur la collaboration étroite entre la police et la population du Burkina Faso. « Sans les informations fournies par les habitants, ces arrestations auraient été beaucoup plus difficiles », a reconnu un enquêteur. Cette coopération illustre l’importance du lien de confiance entre les forces de l’ordre et les citoyens.

Les deux suspects, des récidivistes, seront présentés à la justice pour répondre de leurs actes. « Ils devront assumer les conséquences de leurs crimes devant les tribunaux », a affirmé un magistrat. L’enquête se poursuit pour déterminer si d’autres individus sont impliqués dans ce réseau.