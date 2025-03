Pour blanchiment d’argent, 5 agences de voyage de Côte d’Ivoire : Waheguru Travels, Blueberry Travels, OMED Travels & Tours, Metroways Voyages Et Tourisme et ANIL Satguru Travels font l’objet d’une enquête d’envergure du Pôle pénal de la police économique.

Blanchiment d’argent en Côte d’Ivoire : des comptes d’agences de voyages sous saisie conservatoire

Depuis la diffusion de la notice du GAFI plaçant la Côte d’Ivoire sur sa liste grise, le Pôle pénal de la police économique ivoirienne redouble d’efforts. Elle travaille d’arrache-pied pour assainir le monde des affaires. Depuis que le Groupe d’action financière (GAFI), aussi connu sous le nom de Financial Action Task Force (FATF), organisation intergouvernementale chargée de combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à l’échelle mondiale, a pointé du doigt la Côte d’Ivoire, le gouvernement a decreté la guerre contre les auteurs de blanchiment d’argent. Les autorités policières ivoiriennes ont pris un certain nombre de mesures pour lutter efficacement contre la circulation de l’argent sale.

Dans ce cadre, 5 agences de voyage sont récemment tombées dans les filets de la police économique suite à de sérieux soupçons. L’agence Waheguru Travels, située à la Rue du Commerce au Plateau, à Abidjan, est dans le viseur de la police économique. Celle-ci soupçonne cette agence de servir de couverture pour le blanchiment d’argent. Outre l’agence Waheguru Travels, Blueberry Travel CI, qui est située sur la même rue, dans l’immeuble Nabil, est également épinglée. Les premières enquêtes démontrent des incohérences dans le système financier de cette agence, qui pourrait, comme toutes les autres, perdre son agrément en plus des nombreuses sanctions prévues pour cette infraction.

Les agences Agences Waheguru Travels, Blueberry Travels, OMED Travels & Tours, Metroways Voyages Et Tourisme, ANIL Satguru Travels au cœur d’une vaste enquête

Les agences Waheguru Travels et Blueberry Travel CI sont loin d’être des cas isolés. L’enquête d’Afrique-Sur7.fr révèle que d’autres agences sont aussi épinglées par le Pôle pénal de la police économique de Côte d’Ivoire. OMED Travels & Tours, également implantée sur la même Rue du Commerce, Plateau, Abidjan, dans le même immeuble Nabil, est, elle aussi, épinglée.

On a également retrouvé le nom de Metroways Voyages Et Tourisme, situé dans l’immeuble Chardy, au Plateau, dans les filets du Pôle pénal de la police économique. Cette agence, située au rez de chaussee, Immeuble chardy, en face de nostalgie, au Plateau, a vu ses comptes mis sous scellés dans le cadre de cette enquête. Comme l’agence ANIL Satguru Travels également dans les cordes des autorités ivoiriennes, les comptes de ces différentes agences font l’objet d’une saisie conservatoire jusqu’à la fin des enquêtes.

Il leur est reproché de se servir de leurs activités d’agence de voyage pour écouler de l’argent sale. En plus des sanctions judiciaires prévues pour les infractions de blanchiment d’argent, Waheguru Travels, Blueberry Travels, OMED Travels & Tours, Metroways Voyages Et Tourisme et ANIL Satguru Travels risquent toutes de perdre leurs agréments.

Blanchiment d’argent : la liste des agences de voyage épinglées

Il faut savoir qu’en Côte d’Ivoire, les entreprises reconnues coupables de blanchiment d’argent s’exposent à des sanctions très sévères, allant d’amendes substantielles à des peines d’emprisonnement pour leurs dirigeants impliqués, et potentiellement à la dissolution des entreprises reconnues coupables.