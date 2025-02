Bridge Bank Group s’est installé dans la commune de Bouaké, marquant ainsi une étape importante dans son développement régional. Cette première agence vise à répondre aux besoins croissants des entrepreneurs, des PME et des particuliers en quête de solutions bancaires rapides, fiables et adaptées.

Bridge Bank Group pour un accompagnement et accès facile aux crédits de la population de Bouaké

Bridge Bank Group a pour mission de faciliter l’accès aux services bancaires pour les acteurs contribuant à la croissance économique des zones régionales de la Côte d’Ivoire. Afin de répondre aux besoins cruciaux des acteurs économiques de Bouaké, la banque adopte une stratégie d’ancrage local et de proximité accrue avec les populations de l’intérieur du pays. Bouaké, en tant que pôle économique majeur, offre d’importantes opportunités dans les secteurs de l’agro-industrie, du commerce et des services.

Bridge Bank Group: une gamme complète de services bancaires à Bouaké

Bridge Bank Group est l’une des meilleures banques ivoiriennes grâce à sa solide réputation en matière de solutions financières innovantes, accessibles et à forte valeur ajoutée. Élue « Meilleure Banque de Côte d’Ivoire 2024 » par The Banker, elle propose une large gamme de services dans son agence de Bouaké.

Ces services incluent notamment des comptes courants pour entreprises et particuliers, des comptes d’épargne destinés aux particuliers, entrepreneurs et entreprises, des solutions de financement pour des projets personnels et professionnels (prêt consommation, auto, immobilier, scolaire, avance sur salaire, prêt express), des services de bancassurance pour particuliers et entreprises (assurance professionnelle, assurance homme clé).

Un engagement fort envers les PME et le développement local

Selon le directeur général Ehouman Kassi, Bridge Bank Group entend jouer un rôle clé dans la croissance économique des PME en facilitant leur accès aux crédits.

« L’ouverture de cette agence n’est pas seulement une expansion géographique pour notre institution. Elle représente avant tout une vision, celle d’une banque qui se rapproche de ses clients, qui anticipe leurs besoins et qui joue un rôle actif dans la vitalité économique des régions qu’elle dessert », a-t-il déclaré.

Ehouman Kassi ajoute que BBGCI souhaite accompagner la population de Bouaké.

« Chez Bridge Bank Group, nous croyons fermement que le développement économique durable passe par l’investissement dans des services bancaires accessibles, efficaces et centrés sur l’expérience client. L’agence de Bouaké est conçue pour offrir une gamme complète de produits financiers modernes, mais aussi un accompagnement personnalisé, fondé sur l’écoute et la réactivité. La banque s’engage à promouvoir l’inclusion financière et à participer activement au développement économique de la Côte d’Ivoire. »

De son côté, le député-maire Amadou Koné estime que cette inauguration est un levier de développement pour la commune.