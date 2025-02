Jude Okoye Chigozie, frère aîné et ancien manager du groupe P-Square, connaîtra aujourd’hui le verdict concernant sa demande de libération sous caution. Cette décision intervient après son placement en détention provisoire au centre correctionnel d’Ikoyi, le mercredi 26 février 2025, par le juge A.O. Owoeye de la Haute Cour fédérale d’Ikoyi, à Lagos.

1,38 milliard de nairas en jeu : Jude Okoye devant la justice

Jude Okoye a été incarcéré après avoir été inculpé aux côtés de sa société, Northside Music Ltd, pour sept chefs d’accusation de blanchiment d’argent portant sur des montants colossaux :

1,38 milliard de nairas ,

, 1 million de dollars ,

, 34 537,59 livres sterling.

L’un des chefs d’accusation stipule notamment que Jude Okoye et Northside Music Ltd auraient converti plus d’un million de dollars via un bureau de change, transférant ensuite l’équivalent en nairas sur divers comptes bancaires, dans l’intention présumée de dissimuler l’origine frauduleuse des fonds. Cette infraction serait contraire à l’article 18 (2)(a) et punissable en vertu de l’article 18 (3) de la loi de 2022 sur la prévention et l’interdiction du blanchiment d’argent.

Jude Okoye plaide non coupable

Lors de l’audience de mercredi, Jude Okoye a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Son avocat, Inibehe Effiong, a immédiatement introduit une demande de libération sous caution. De son côté, le procureur, L.P. Aso, a requis une date de procès et demandé le maintien en détention provisoire de l’accusé.

Le juge Owoeye a ajourné l’affaire à aujourd’hui, 28 février 2025, pour statuer sur la demande de libération sous caution. Le procès est quant à lui fixé au 14 avril 2025.