Un nouveau chapitre s’écrit dans les relations entre la Guinée et le Mali. Un important don de blé russe, d’une valeur de 65 000 tonnes, a transité par le port de Conakry en direction de Bamako. Ce geste, qui s’inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques, souligne l’importance croissante des relations entre la Russie et les pays africains.

Blé russe : Conakry, plateforme logistique pour le Mali

Le port de Conakry se positionne de plus en plus comme une plateforme logistique incontournable pour les pays de la sous-région. Ce nouveau don de blé russe en est la preuve. Selon le colonel-major Mamadou Keita, ambassadeur du Mali en Guinée, « ce blé sera transporté au Mali par la voie terrestre en passant par la frontière de Kourémalé ».

Cette nouvelle livraison s’inscrit dans une dynamique de coopération renforcée entre Conakry et Bamako. Comme l’a souligné Mohamed Sidibé, membre de la communauté malienne en Guinée, « en moins de deux ans, c’est 200 000 tonnes de blé qui a été évacué à l’avantage du Mali ».

Ce don de blé intervient dans un contexte marqué par des tensions entre le Mali et les puissances occidentales. La Russie, de son côté, cherche à renforcer son influence en Afrique. Pour le gouvernement malien, cette aide alimentaire est une bouffée d’oxygène, alors que le pays fait face à une crise alimentaire.

Le port de Conakry joue un rôle de plus en plus important dans l’économie guinéenne. Sa capacité à accueillir des navires de grande capacité et à gérer des volumes importants de marchandises en fait un atout majeur pour la sous-région. Cependant, le manque d’infrastructures routières de qualité demeure un handicap pour le développement du transit.

Alors que la guerre en Ukraine continue de perturber les marchés mondiaux des céréales, les pays africains sont particulièrement vulnérables. Les autorités ukrainiennes ont d’ailleurs tenu à rassurer leurs partenaires africains sur la disponibilité des céréales. Néanmoins, la crise alimentaire reste une préoccupation majeure pour de nombreux pays du continent.