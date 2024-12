Dans le cadre de l’opération Épervier 10, lancée il y a quelques semaines sur toute l’étendue du territoire de Côte d’Ivoire, les forces de police de la Brigade Anti-Criminalité de San-Pédro ont réalisé une importante saisie de stupéfiants. Une femme, identifiée comme étant K.M (38 ans), a été interpellée en possession de 3000 comprimés de Tramadol.

Opération Épervier 10 en Côte d’Ivoire : 3000 comprimés de Tramadol saisis à San-Pédro

Selon les informations de la direction générale de la police nationale de Côte d’Ivoire, cette découverte a été faite lors d’une opération de routine. Les policiers ont mis la main sur 2300 comprimés de Tramadol 250 et 1800 comprimés de Timaking 250, pour une valeur estimée à 3 120 000 francs CFA.

La suspecte a été placée en garde à vue et conduite à l’antenne régionale de la Direction de la Police des Stupéfiants et Drogues (DPSD) de San-Pédro pour les besoins de l’enquête. Les autorités compétentes de Côte d’Ivoire cherchent à poursuivent les investigations afin de déterminer l’origine de ces comprimés et d’identifier d’éventuels complices.