Le président nigérian Bola Tinubu a adressé ses félicitations à la chanteuse nigériane Temilade Openiyi, plus connue sous le nom de Tems. C’est bien évidemment après sa victoire dans la catégorie Meilleure performance musicale africaine lors de la 67e cérémonie annuelle des Grammy Awards qui s’est tenue ce dimanche soir à Los Angeles.

Grammy Awards 2025 : Tems triomphe à Los Angeles, Bola Tinubu la félicite

C’est à travers un communiqué officiel publié ce lundi que le président Tinubu a salué le talent exceptionnel de la chanteuse, qui a une nouvelle fois hissé le Nigeria au sommet de la scène musicale mondiale. Ce sacre marque la deuxième victoire de Tems aux Grammy Awards, consolidant son statut d’ icône incontournable de l’Afrobeats. Le chef de l’État a également mis en lumière l’essor d’une nouvelle génération d’artistes nigériens, dont la créativité et l’innovation ont propulsé l’Afrobeats au rang de phénomène mondial .

Dans son message, Bola Tinubu a souligné l’impact de l’industrie musicale nigériane sur la scène internationale : « De l’Afrique à l’Antarctique, de l’Asie à l’Australie, de l’Europe aux Amériques, l’Afrobeats est devenu une source de fierté nationale, incarnant l’identité et l’expression de soi tout en unissant les peuples au-delà des frontières. » Le président Tinubu a également tenu à honorer les artistes autres nigériens nominés aux Grammy Awards 2025, à savoir Yemi Alade, Asake, Wizkid, Lojay, Davido et Burna Boy. « Vous êtes tous une source d’inspiration et des modèles pour de nombreux jeunes. La nation vous est profondément reconnaissante pour vos contributions à la musique, à la création d’emplois et à la promotion du tourisme. Je vous souhaite à tous un succès continu dans vos carrières musicales. », a-t-il écrit.

Avec ce triomphe rétentant, Tems et ses confrères confirment que l’Afrobeats continue d’écrire l’histoire de la musique mondiale.