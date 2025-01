L’ancien président du Bénin, Boni Yayi, traverse une période de santé fragile. Mais, Guy Mitokpè, secrétaire national à la communication de son parti politique donne des assurances sur l’évolution de sa santé

Boni Yayi: une santé fragile, mais des assurances positives

L’ex-président Boni Yayi souffre actuellement d’un mal de dos accompagné d’une sciatique, selon Guy Mitokpè, le secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates. Dans une publication Facebook, l’ancien député a précisé : « Le président souffre d’un mal de dos avec sciatique dont le traitement comporte des effets secondaires. » Malgré cette situation, les spécialistes sont optimistes quant à une amélioration rapide de son état.

Les propos de Mitokpè se veulent apaisants : « Les spécialistes traitants rassurent du caractère passager du mal. » Par ailleurs, Boni Yayi a exprimé sa gratitude envers le peuple béninois : « Il remercie de tout cœur le peuple pour son empathie et se recommande à ses prières pour un prompt rétablissement. » Cette communication vise à répondre aux inquiétudes des citoyens.

Le premier jour de l’année 2025 a été marqué par une visite des femmes du parti LD. Ces militantes, venues de Cotonou et Abomey-Calavi, ont été accueillies à son domicile de Cadjèhoun. Cependant, l’ancien chef d’État, contrairement à son habitude, n’est pas descendu, restant sur son balcon. Ce geste, bien que discret, témoigne de son engagement envers son parti malgré son état.

Depuis son départ de la présidence en 2016, Boni Yayi reste une voix influente de l’opposition béninoise. Guy Mitokpè a partagé un message porteur d’espoir adressé à ses compatriotes : « Il souhaite à tous les militants et au peuple béninois une année 2025 de Gloire, de Grâce, de Miséricorde et de vie Paisible et Abondante au nom Très-Haut. » Ce message traduit la résilience et la foi de l’ancien président, qui continue de porter les valeurs de son parti.

Malgré les aléas de la santé, Boni Yayi conserve un lien fort avec ses concitoyens et incarne une figure d’unité pour ses partisans.