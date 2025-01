Le FC Barcelone vient d’obtenir une excellente nouvelle. Après plusieurs semaines d’attente et d’incertitudes liées aux règles du fair-play financier, le club catalan a officiellement annoncé l’inscription de Dani Olmo et de Pau Víctor pour la seconde partie de la saison.

Le FC Barcelone renforce son effectif : Olmo et Victor enfin éligibles

La Liga a confirmé ce jeudi l’éligibilité des deux joueurs, permettant ainsi à Hansi Flick de pouvoir compter sur eux dès ce week-end. Une annonce qui soulage les dirigeants du FC Barcelone et les supporters, qui voyaient d’un mauvais œil l’idée de devoir se passer de ces deux renforts.

« Nous sommes ravis d’annoncer que Dani Olmo et Pau Víctor sont désormais inscrits pour la Liga. Ces deux joueurs vont apporter une plus-value à notre équipe et nous sommes impatients de les voir à l’œuvre », peut-on lire dans le communiqué du club.

L’arrivée d’Olmo et de Victor vient renforcer un effectif barcelonais déjà très compétitif. Ces deux joueurs, aux profils complémentaires, devraient apporter de la fraîcheur et de la créativité au jeu catalan.

Avec ces deux recrues, le coach dispose désormais d’un groupe plus large et plus équilibré, ce qui lui permettra de faire tourner son équipe et d’affronter toutes les compétitions avec de grandes ambitions.

Prochains défis : la finale de la Supercoupe

Les premiers matchs d’Olmo et de Victor sous le maillot blaugrana pourraient intervenir dès ce dimanche, lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid. Une rencontre qui s’annonce déjà comme un événement majeur de la saison.