C’est un retour aux sources qui ravira les supporters néerlandais. Sébastien Haller, l’attaquant des Eléphants de Côte d’Ivoire, a signé son retour au FC Utrecht, le club qui l’a révélé au grand public entre 2014 et 2017. Prêté par le Borussia Dortmund, l’ancien buteur de l’Ajax retrouve un environnement familier dans l’espoir de relancer sa carrière.

Sébastien Haller de retour à Utrecht : le buteur ivoirien veut retrouver son lustre

En difficulté à Leganés où il n’a pas trouvé le chemin des filets, Sébastien Haller a souhaité retrouver du temps de jeu et un club où il se sentirait bien. Son choix s’est porté naturellement sur Utrecht, où il avait laissé d’excellents souvenirs.

« Tout le monde connaît ma situation. J’avais envie de rejouer, de me montrer quelque part pendant cinq mois. J’ai maintenant trente ans et j’ai vécu beaucoup de choses. Partir quelque part pendant cinq mois et laisser temporairement derrière soi sa femme et ses enfants n’est pas facile. En fait, il n’y a que dans ce club que je voulais aller. Sans Utrecht, il aurait été difficile pour moi de franchir une telle étape », a confié l’international ivoirien.

Avec 51 buts en 98 matchs sous le maillot d’Utrecht, Sébastien Haller avait conquis les cœurs des supporters. Son retour est donc un événement majeur pour le club néerlandais qui occupe actuellement la 3ème place d’Eredivisie. L’Ivoirien portera le numéro 91, en référence à son département d’origine, l’Essonne, comme il l’avait promis lors de son départ pour l’Allemagne.

Ce retour aux sources est une nouvelle opportunité pour Sébastien Haller de retrouver son meilleur niveau et de prouver qu’il reste un attaquant de classe mondiale.