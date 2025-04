Didi B et Booba sont toujours en conflit ouvert. Le clash entre les deux rappeurs trouve son origine dans leur collaboration via le label 92i Africa, fondé par Booba. Si Didi B avait été signé par le DUC lui-même, des désaccords artistiques ont rapidement mis fin à cette entente. Une réconciliation est-elle encore possible ? Booba a tranché, et Gentsu vous dévoile sa réponse.

“Pas de Clio Maybach Turbo” : Booba enterre toute paix avec Didi B

Il y a quelques années, Booba a amorcé un tournant dans sa carrière en se lançant dans la production d’artistes africains via la création de 92i Africa en 2021. Le label a notamment accueilli DopeBoy DMG, rappeur sénégalais, ainsi que Didi B, figure montante du rap ivoirien. Mais début 2024, la tension est montée d’un cran. Didi B s’est attiré les foudres de son mentor, qui l’a publiquement attaqué sur les réseaux sociaux, donnant lieu à une série d’échanges virulents, relayés dans les médias.

Quelques semaines plus tard, invité sur Mouv’, Didi B est revenu sur ses différends artistiques avec le label, des propos qui n’ont pas laissé Booba indifférent. Ce dernier a alors sorti un communiqué affirmant qu’il poursuivait Didi B en justice pour violation contractuelle : « Signé chez 92i Africa, Didi B a profité de la notoriété du label et de la confiance que lui a accordée Booba, sans respecter ses engagements, en choisissant d’interpréter et de diffuser de nombreux titres en dehors du label. 92i Africa saisit la juridiction compétente en réparation de son préjudice, et considère que tout titre sorti par Didi B, directement ou via un tiers, l’est en violation de ses droits. Le label demande et demandera réparation. »

Alors que certaines rumeurs évoquaient une possible réconciliation, Booba a fermé la porte sur Instagram : « Pas de réconciliation possible. Pour quoi faire ? Un tour de Clio Maybach Turbo ? Juste une petite amende pour le non-respect de ses engagements. Ça ne changera pas grand-chose vu qu’on ne touche pas sur les streams en indé, mais bon, c’est une question de principe. »

Le 5 avril dernier, Didi B a sorti son nouvel album, Diyilem & Bazarhoff : Genius. L’artiste promettait un niveau équivalent à Nero Némésis, album culte de Booba. Mais ce dernier n’a pas manqué de tourner la promesse en dérision : « Il avait promis un album du niveau de Nero Némésis, finalement, on a eu droit à un Zéro Némésis. »