Le Borussia Dortmund a annoncé ce mercredi le limogeage de son entraîneur, Nuri Şahin. Cette décision intervient après une série de résultats décevants, notamment la défaite 2-1 face au FC Bologne en Ligue des Champions.

Coup de tonnerre au Borussia Dortmund : Nuri Şahin n’est plus l’entraîneur

« Le Borussia Dortmund et Nuri Şahin se séparent avec effet immédiat », a indiqué le club dans un communiqué. L’ancien milieu de terrain du BVB, qui avait pris les rênes de l’équipe en début de saison, n’a pas réussi à redresser la barre.

Les rumeurs concernant un possible limogeage de Nuri Şahin circulaient depuis plusieurs jours. Les supporters et les observateurs du club étaient de plus en plus critiques envers le technicien turc, dont les résultats n’étaient pas à la hauteur des attentes.

Le BVB, qui vise une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, occupe actuellement une décevante 10ème place en Bundesliga. La défaite face à Bologne a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Selon certaines indiscrétions, c’est l’entraîneur des U19, Edin Terzic, qui devrait assurer l’intérim. Ce dernier avait déjà occupé ce poste à la fin de la saison dernière, après le départ de Lucien Favre.

Le limogeage de Nuri Şahin marque un nouveau chapitre dans l’histoire du Borussia Dortmund. Le club allemand espère retrouver rapidement le chemin de la victoire et retrouver son lustre d’antan.