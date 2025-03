La campagne de qualification pour le Mondial 2026 en Afrique est secouée par une controverse impliquant l’Afrique du Sud, actuellement en tête du Groupe C. En effet, l’alignement du joueur Teboho Mokoena, qui aurait dû être suspendu pour accumulation de cartons jaunes, lors de la victoire 2-0 contre le Lesotho, pourrait entraîner une lourde sanction pour les Bafana Bafana. Le Nigeria et le Lesotho ont porté plainte auprès de la FIFA.

Un joueur suspendu aligné, l’Afrique du Sud risque de perdre des points cruciaux en éliminatoires du Mondial 2026

Selon le règlement disciplinaire de la FIFA, un joueur ayant reçu deux cartons jaunes lors de matchs distincts est automatiquement suspendu pour le match suivant. Or, Teboho Mokoena a été averti lors de la 2e journée contre le Bénin et lors de la 4e journée contre le Zimbabwe. Par conséquent, il devrait être suspendu pour le match face au Lesotho, mais a été aligné au cours de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026 face au Lesotho.

Suite à ce constat, la Fédération de football du Lesotho (LFA) a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA, exigeant que l’Afrique du Sud perde les trois points de sa victoire lors de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Le Nigeria, également en lice pour la qualification, pourrait également protester. Mokhosi Mohapi, secrétaire général de la LFA, a déclaré : « Si une règle a été enfreinte, nous sommes en droit de protester et d’exiger les points ».

Dans le cas où la FIFA donnerait raison au Lesotho, l’Afrique du Sud perdrait trois précieux points, toute chose qui chamboulerait considérablement le classement du groupe C. Ainsi, les Bafana Bafana pourraient quitter les 13 points et se retrouver à 10, relaçant la course à la qualification dans un groupe où le Lesotho se retrouverait à 9 points juste derrière l’Afrique du Sud si la FIFA lui accordait une victoire sur tapis vert. Ce sera un groupe très serré avec le Rwanda et le Bénin à 8 points chacun et le Nigéria (7 points), vont tous se battre lors des prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026.

La FIFA a déjà infligé des sanctions similaires dans le passé

En 2013, l’Éthiopie avait perdu trois points pour avoir aligné un joueur suspendu contre le Botswana. Et en 2022, l’Algérie a perdu un recours contre le Cameroun pour une erreur d’arbitrage, la FIFA étant intransigeante sur ses règlements disciplinaires.

A noter que la Fédération sud-africaine de football (SAFA) n’a pas encore réagi officiellement. Tout compte fait la décision de la FIFA est très attendue sur cette situation dans les prochains jours.