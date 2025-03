Un nouveau pays vient d’être désigné pour abriter la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans (CAN U20). Il s’agit de l’Égypte qui a été choisie par la Confédération africaine de football (CAF), après le désistement de la Côte d’ivoire.

Après le retrait de la Côte d’Ivoire, l’Égypte abrite la CAN U20

Suite au retrait de la Fédération ivoirienne de football (FIF) et du gouvernement de Côte d’Ivoire dans l’organisation de la CAN U20, la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé d’attribuer à l’Association Égyptienne de Football (EFA) et au gouvernement égyptien les droits d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations U20 CAF TotalEnergies 2025.

A noter que l’EFA avait également soumis sa candidature tout comme la FIF pour accueillir la compétition avant que la Côte d’Ivoire ne remporte l’organisation. Et avec le retrait du gouvernement ivoirien, l’instance africaine de football a donc ressorti le dossier de l’Égypte en vue de lui accorder l’organisation de l’édition 2025 de cette compétition de jeunes.

Avec nouvelle attribution, le calendrier n’a pas été changé. Le match d’ouverture aura lieu avec le nouveau pays organisateur, le 27 avril et la finale, le 18 mai prochain.