C’est parti ! L’édition 2025 du Djéguélé Festival a été officiellement lancée ce mercredi à Abidjan par son directeur et fondateur, Koné Dodo. Prévu du 5 au 12 avril à Boundiali, ce festival international s’est imposé, en seulement neuf ans, comme un acteur clé de la promotion du balafon (djéguélé en langue sénoufo).

Djéguélé Festival 2025 : dates, programme et nouveautés de cette 9ᵉ édition incontournable

Plus qu’un simple événement musical, le Djéguélé Festival est un vecteur d’intégration et de cohésion sociale. Il rassemble des artistes venus de toute la sous-région ouest-africaine, notamment ceux partageant l’héritage du balafon, un instrument traditionnel multiséculaire. Le festival propose une variété d’activités mêlant culture, art et spectacle : conférences et expositions sur le balafon et les arts traditionnels, concours emblématiques : Miss Yawôlô, meilleur danseur de balafon, meilleure troupe de balafon et concerts live réunissant des talents de renom, dont :

Lerie Sankofa (Côte d’Ivoire)

Molobali Kéita & Pcha (Mali)

Kantigui de Orodara (Burkina Faso)

Un festival en pleine expansion

Chaque année, l’événement prend de l’ampleur et attire un public de plus en plus large, dépassant les frontières de Boundiali (à plus de 600 km d’Abidjan). Son fondateur, Koné Dodo, exprime sa fierté : « Merci à tous ceux qui, depuis une dizaine d’années, nous accompagnent et permettent au festival de grandir. Merci également à notre marraine, Professeure Mariatou Koné, qui nous soutient depuis son élection en tant que maire de Boundiali. »

Il annonce également un projet majeur pour la ville : « Notre festival a encouragé la construction d’un Palais de la Culture qui fera de Boundiali une référence culturelle en Côte d’Ivoire. » Il salue aussi le soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie, en particulier l’implication de Madame Françoise Remarck, qui œuvre pour accroître la visibilité de la culture ivoirienne.

Le numérique et l’IA au cœur des débats en 2025

L’édition 2025 du Djéguélé Festival abordera un thème d’actualité : le rôle du numérique et de l’intelligence artificielle dans la préservation du balafon. Pour accompagner cette montée en puissance, la structure événementielle Wendy & Co, partenaire historique du festival, mettra en place des infrastructures modernes : Podium et sonorisation haute qualité ; Écrans géants pour une expérience immersive ; Un centre d’information pour guider les festivaliers et la presse