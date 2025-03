À 37 ans, Francis Ngannou sait que la fin de sa carrière approche. Mais avant de raccrocher les gants, l’ancien champion de l’UFC veut se confronter à l’élite du MMA et de la boxe.

Francis Ngannou annonce ses derniers combats : il veut défier les meilleurs avant de prendre sa retraite

Le combattant camerounais estime qu’il lui reste deux ou trois ans dans les sports de combat. Son plan est clair : deux combats en boxe ; un dernier combat en MMA. « Je sais que je suis en fin de carrière, donc autant me frotter directement au sommet », a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à RMC Sport.« Après ça, je serai satisfait », a-t-il ajouté, marquant ainsi une nouvelle étape décisive dans sa carrière.

Contrairement aux autres boxeurs, Ngannou ne veut pas gravir les échelons petit à petit. « Je n’ai plus le temps de monter les échelons comme un jeune boxeur. Mon but, c’est d’affronter les meilleurs et de voir jusqu’où je peux aller », explique-t-il avec détermination. Malgré ses défaites face à Tyson Fury et Anthony Joshua, il reste convaincu de son potentiel. Il sait que la boxe exige expérience et stratégie, mais il veut prouver qu’il peut rivaliser avec les plus grands.

Une transition impressionnante vers la boxe

Depuis son départ de l’UFC en 2023, Ngannou a surpris tout le monde en tenant tête à Tyson Fury et en affrontant Anthony Joshua. Peu d’anciens combattants MMA ont réussi une telle transition. Sa puissance et son mental d’acier font de lui un adversaire redoutable ! Ngannou ne cherche pas à accumuler des victoires faciles. Pour lui, chaque combat doit être un véritable défi. Son ambition est simple : marquer l’histoire avant de raccrocher les gants. « Le temps joue contre moi, donc je préfère maximiser chaque opportunité », confie-t-il. Sa motivation reste intacte : il veut affronter ceux qui dominent aujourd’hui la boxe et le MMA avant de tirer sa révérence.

Son dernier chapitre s’annonce épique, et ses fans sont impatients de le voir briller une dernière fois sur le ring.