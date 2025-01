Anthony Joshua passe de très beaux moments au Nigéria, pays de ses origines. Il a même été apercu torse nu dans les rues comme en fammille. Découvrez les images.

Anthony Joshua de retour au Nigeria : des moments forts partagés avec sa famille

Dans un moment inattendu de détente, Anthony Joshua a été aperçu torse nu, conduisant une moto dans les rues de Sagamu, une ville située dans l’État d’Ogun. Une scène capturée par des témoins et massivement partagée sur les réseaux sociaux. Cela a suscité de nombreuses réactions. Loin de son image de champion redoutable sur les rings, Joshua a dévoilé une facette plus décontractée et proche de ses racines nigérianes. En plus de ça, le boxeur britannique a partagé dimanche une photo en famille où on l’a encore aperçu torse nu. Mais cette fois-ci, entouré des membres de sa famille.

Retour aux sources : Anthony Joshua aperçu torse nu à moto et en famille au Nigéria



Ce séjour n’était pas qu’une simple escapade pour le boxeur : il représentait une opportunité de renouer avec sa famille et sa culture, marquant ainsi un retour aux sources après plusieurs années passées au Royaume-Uni. Anthony Joshua a en effet passé une partie de son enfance au Nigeria avant de s’installer en Angleterre. Depuis, il entretient des liens étroits avec sa terre natale.

Lors de cette visite, il a partagé des moments privilégiés avec son oncle, son frère et ses cousins. Ces instants de complicité, immortalisés en photos, ont touché ses fans, ravis de découvrir un Anthony Joshua sous un jour plus intime.