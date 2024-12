Une nouvelle ère s’annonce pour le football brésilien. L’icône du ballon rond, Ronaldo Nazário, a officiellement annoncé mardi son intention de briguer la présidence de la Confédération brésilienne de football (CBF).

Ronaldo candidat à la présidence de la Fédération brésilienne

Après avoir marqué l’histoire du football mondial en tant que joueur, le Brésilien Ronaldo Nazário souhaite désormais apporter sa contribution au développement de la Seleção en occupant un rôle de dirigeant. Pour ce faire, il a décidé de se séparer du Real Valladolid, club espagnol dont il est actuellement président, afin de se consacrer entièrement à ce nouveau projet.

A travers une interview accordée à Globo Esporte, Ronaldo a dévoilé les grandes lignes de son programme. Il souhaite notamment redonner aux légendes du football brésilien une place centrale. « L’écoute des anciens joueurs sera importante dans mon plan de gestion, pour ramener les légendes du football brésilien au rang de protagonistes ». Son objectif est de faire de la CBF une entreprise exemplaire et la plus appréciée au Brésil. Aussi, le légendaire numéro 9 compte restaurer le prestige de la Seleção. « Ce qui m’arrive le plus dans la rue, ce sont les gens qui s’arrêtent et me demandent de reprendre le jeu, car la situation de la Seleção n’est pas la meilleure en ce moment », a-t-il expliqué au média brésilien.

Des rumeurs persistantes évoquent l’éventualité de voir Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, prendre les rênes de la Seleção si Ronaldo est élu. Cette association pourrait donner un coup de boost au football brésilien. Tout compte fait, la tâche s’annonce ardue pour Ronaldo. Il devra convaincre les électeurs, notamment les clubs et les fédérations d’État, de la pertinence de son projet. De plus, R9 devra faire face à une concurrence potentielle d’autres candidats.

L’élection du président de la CBF aura lieu en 2026. Ronaldo aura encore le temps de mettre en place sa campagne et de fédérer autour de lui les acteurs du football brésilien.