La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation de Côte d’Ivoire, Mariatou Koné, a sévèrement dénoncé des pratiques corrompues au sein de son ministère lors de l’atelier bilan 2024 des plans de travail annuels budgétisés (PTAB).

La ministre de l’Éducation Mariatou Koné met en garde contre les détournements de fonds

« Après trois années à ce poste, je constate avec amertume que certains de nos collaborateurs se livrent à des pratiques qui nuisent gravement à l’image de notre département et à l’intérêt général », se désole Mariatou Koné. La ministre a notamment pointé du doigt des cas de détournement de fonds, de dissimulation de projets et de manque de transparence dans la gestion des ressources. « Certaines directions sont devenues championnes de l’escroquerie et du vol », a-t-elle dénoncé.

Mariatou Koné a souligné que ces comportements étaient d’autant plus graves qu’ils mettaient en péril la qualité de l’éducation en Côte d’Ivoire. « Ces agissements ne servent ni leurs auteurs, ni l’administration ivoirienne pour laquelle ils travaillent », a-t-elle martelé.

Pour lutter contre ces pratiques, la ministre a appelé à une culture de la redevabilité et de la transparence au sein du ministère. « Je veux que chacun soit responsable de ses actions et que nous travaillions tous ensemble pour améliorer la gestion de nos ressources », a-t-elle laissé entendre.

La ministre a annoncé la mise en place de mécanismes de contrôle renforcés pour prévenir et sanctionner ces comportements. Elle a également appelé les acteurs de l’éducation à la vigilance et à la dénonciation de toutes les pratiques illégales.