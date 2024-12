Orange CI a enregistré une baisse sur le marché régional, conséquence d’un repli de sa capitalisation. Cette dernière a chuté de 15,06 milliards de FCFA, soit une perte de 0,57 %.

Orange CI : un repli de capitalisation à l’origine de la chute

Orange CI a connu une baisse significative sur le marché des actions de la BRVM, un constat observé lors de la première séance de la 50ᵉ semaine de cotation. Cette chute a été marquée par une baisse des principaux indices de la BRVM : BRVM Composite, BRVM-30 et BRVM Prestige.

À cet effet, le BRVM Composite a reculé de 0,10 %, s’établissant à 275,13 points, tandis que le BRVM-30 a enregistré une contraction de 0,12 %, atteignant 137,53 points. En revanche, l’indice BRVM Prestige s’est distingué par une progression de 0,21 %, atteignant 111,91 points.

BOA SN, Sicable et SIB CI également en baisse

Cependant, Orange CI n’est pas le seul acteur à connaître une chute. Sur le plan individuel, BOA SN, Sicable et SIB CI ont également enregistré de fortes baisses. Il s’agit de BOA SN (une baisse de 3 180 FCFA, soit un recul de 6,47 %), Sicable CI (une perte de 1 100 FCFA, correspondant à une baisse de 4,35 %) et enfin SIB CI avec une diminution de 3 500 FCFA, représentant une baisse de 3,85 %.

Des performances haussières pour certaines entreprises

Malgré ces baisses, la séance de cotation a également été marquée par des performances haussières pour certaines entreprises. Parmi elles, on distingue Total Énergie Marketing Sénégal (+4,44 % à 2 350 FCFA), Alios Finance CI (+4,29 % à 730 FCFA) et CIE CI (+3,96 % à 2 230 FCFA). En outre, certaines entreprises comme Sonatel SN, SODE CI et BOA CI ont dominé le marché. Ces dernières ont cumulé à elles seules une valeur de 46,71 %, représentant un volume global de 210,9 millions de FCFA. Au total, 446 millions de FCFA ont été échangés lors de cette séance.