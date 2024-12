Après plusieurs semaines de spéculations, Pape Thiaw a été choisi pour succéder à Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale du Sénégal selon DSports. Cette décision a été prise lors d’une réunion du Comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Et l’annonce officielle sera faite dans les prochains jours.

Pape Thiaw successeur d’Aliou Cissé au poste de sélectionneur du Sénégal

L’ancien international sénégalais Pape Thiaw, qui a assuré l’intérim d’Aliou Cissé avec brio, a convaincu les membres du Comex par son expérience et sa connaissance du football sénégalais. Son projet sportif, axé sur la qualification pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026, a séduit les dirigeants.

En effet, le nouveau sélectionneur aura pour mission de poursuivre le travail entamé par Aliou Cissé et de maintenir la dynamique positive de l’équipe nationale. Les objectifs fixés par la Fédération sont clairs : remporter la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025) et qualifier les lions de Téranga pour la Coupe du Monde 2026. Des objectifs qui vont être mis au point puis remis à la ministre des sports.

Pour atteindre ces objectifs, Pape Thiaw bénéficiera d’un soutien total de la Fédération. Une commission, composée du directeur technique national Mayacine Mar, du président de la commission juridique Kosso Diané ainsi que du patron de la FSF Augustin Senghor, travaillera sur la mise en place d’un projet sportif détaillé et d’un contrat d’une durée d’un an et demi.

Un choix consensuel

La nomination de Pape Thiaw fait l’unanimité au sein de la Fédération. Son expérience en tant qu’entraîneur, couplée à sa connaissance du football sénégalais, en font le candidat idéal pour ce poste.

Cette décision marque un nouveau chapitre dans l’histoire de l’équipe nationale du Sénégal. Les supporters attendent désormais avec impatience de voir Pape Thiaw à l’œuvre et de découvrir son équipe.