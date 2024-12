La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte Ivoire (BICICI) a réalisé une performance historique. Avec un taux de 7,40 % pour 13 425 FCFA, la structure financière basée à Abidjan a connu une ascension fulgurante. Cela a été rendu officielle à l’issue de la séance de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) qui s’est déroulée au 27 novembre 2024.

La BICICI force l’admiration

Les performances de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte Ivoire (BICICI) au cours de ces derniers mois ne laissent personne indifférente. Malgré une baisse considérable de la balance des valeurs sur le marché, la BICICI a réussi à s’illustrer de façon positive. Contrairement à une baisse de 3,10 % enregistrée la séance précédente, la structure financière pour le commerce et l’industrie basée à Abidjan, plus précisément dans le quartier du Plateau, affiche une hausse considérable de +7,40 % à 13 425 FCFA.

Cette statistique de la BICICI est de loin sa meilleure depuis son introduction à la Bourse. Avec ce chiffre, la Banque s’adjuge une place d’honneur dans le top 3 des performances. Deuxième, la BICICI devance la Sicable (+6,0 % à 1 060 FCFA) qui est logée à la troisième position. La première place du top 3 est attribuée à Sicor CI (+7,48 % à 3 450 FCFA). Ce rendement qui est le fruit d’un travail acharné et exceptionnel témoigne de la confiance des investisseurs envers cette banque.

La perte de capitalisation de certaines structures, cause de l’ascension de la BICICI ?

L’obtention de cette place privilégiée par la BICICI au sein du top trois n’est pas uniquement liée à la confiance des investisseurs et encore moins au seul fruit du travail de ses différents composants. Il est évident que la baisse de la balance de variations en faveurs des vendeurs (14 baisses contre 12 hausses) et surtout la perte de capitalisation de certaines structures ont favorisé cet essor de la BICICI. Dans la lignée des structures ayant connu cette perte de capitalisation, on distingue Solibra CI (-6,01 % à 14 000 FCFA) à raison de 14,73 milliards FCFA, BOA Bénin (-2,94 % à 3 800 FCFA) et Alios Finance (-2,14 % à 1060 FCFA). Ces dernières constituent le top 3 flops de la séance.

Jacques Evrard Gbaguidi (Journaliste économique).