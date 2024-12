La perte de capitalisation de Sonatel a entraîné une baisse au niveau du marché des actions de la BRVM. Ce dernier a perdu un total de 1,04 %, pour s’établir à 23 750 FCFA, soit une diminution de 25 milliards de FCFA.

Le recul des indices de la BRVM

Après analyse des marchés d’actions de la BRVM, il a été constaté un recul des indices. Ainsi, le BRVM Composite et le BRVM 30 ont respectivement baissé de 0,20 % à 274,23 points et de 0,12 % à 137,33 points. Toutefois, le troisième indice, le BRVM Prestige, a connu une augmentation. À cet effet, l’indice BRVM Prestige a enregistré une légère progression de 0,21 %, atteignant 111,09 points. Par ailleurs, cette dynamique de variation favorise les acheteurs, avec 16 valeurs en hausse contre 9 en baisse.

Performance en baisse sur le plan individuel

Sonatel n’est pas la seule société à avoir enregistré une baisse de capitalisation. Sur le plan individuel, on note la chute de Solibra (-6,40 % à 13 900 FCFA), suivie de SOGB CI (-1,92 % à 4 600 FCFA) et de Sucrivoire CI (-1,84 % à 800 FCFA). En revanche, certaines valeurs ont réussi à progresser dans le cadre de la BRVM. Il s’agit de Sicable CI (+4,29 % à 1 095 FCFA), Oragroup Togo (+3,79 % à 1 780 FCFA) et SIB CI (+3,65 % à 3 690 FCFA).

Des échanges dominés par Orange CI et Sonatel

Pour finir, Orange CI et Sonatel, les deux principales capitalisations boursières, ont concentré 52,7 % des volumes échangés ce jeudi. À elles seules, elles ont totalisé un flux cumulé de 405,2 millions de FCFA, sur un total de transactions s’élevant à 768,94 millions de FCFA.