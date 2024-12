Le village de Zienkoloplé, situé dans le nord de la Côte d’Ivoire, a franchi un pas important vers le développement durable. Grâce à un partenariat avec le géant chinois des télécommunications Huawei, cette localité est désormais alimentée en électricité grâce à l’énergie solaire. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement ivoirien pour électrifier l’ensemble du territoire et promouvoir les énergies renouvelables.

Côte d’Ivoire : Huawei éclaire une communauté

Le système photovoltaïque installé à Zienkoloplé est composé de 40 panneaux solaires capables de capter l’énergie du soleil et de la stocker dans une batterie de 97 kWh. Cette énergie est ensuite distribuée à 33 foyers grâce à un réseau de 17 poteaux électriques. Cette solution novatrice permet aux habitants de bénéficier d’un accès continu à l’électricité, améliorant ainsi considérablement leurs conditions de vie.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la Côte d’Ivoire et Huawei. « L’électrification de Zienkoloplé témoigne de notre engagement à réduire la fracture énergétique en Côte d’Ivoire et à promouvoir l’accès à une énergie fiable et durable pour tous », a déclaré le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly. Pour Su Chang, directrice générale de Huawei en Côte d’Ivoire, ce projet illustre « la puissance de la coopération sino-ivoirienne » et l’engagement de l’entreprise pour des solutions énergétiques durables.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de développement des énergies renouvelables en Côte d’Ivoire. Le pays s’est fixé pour objectif d’atteindre une couverture électrique universelle d’ici 2025 et de diversifier son mix énergétique en favorisant les sources renouvelables telles que l’hydraulique, le solaire et la biomasse.

L’accès à l’électricité ouvre de nouvelles perspectives pour les habitants de Zienkoloplé. Ils peuvent désormais bénéficier de services modernes tels que l’éclairage, la télécommunication et l’électrification des équipements ménagers. Cette amélioration de leur qualité de vie devrait stimuler le développement économique local.

Le succès de ce projet pourrait inspirer d’autres initiatives similaires dans d’autres régions de la Côte d’Ivoire. En effet, l’électrification des zones rurales est un enjeu majeur pour le développement du pays. Les énergies renouvelables, et notamment le solaire, constituent une solution durable et adaptée aux besoins des populations.