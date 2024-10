Au Burkina Faso, deux hommes de droit ont été assassinés après enlèvement par des terroristes le samedi 12 octobre 2024.

Burkina Faso : deux hommes de droit égorgés

Enlevés le 10 octobre sur l’axe routier Dédougou-Bobo-Dioulasso, leurs corps sans vie ont été retrouvés quelques jours plus tard. Selon les faits, les deux juristes Me Gontrand Somé et Me Christian Kaboré, se rendaient à Bobo-Dioulasso depuis Ouagadougou lorsqu’ils ont été interceptés par un groupe armé. Une femme qui les accompagnait a miraculeusement été relâchée par les ravisseurs, permettant ainsi de donner l’alerte.

Mais les recherches n’ont pas permis de sauver la vie des deux avocats. Ces assassinats s’inscrivent dans un contexte d’insécurité grandissante au Burkina Faso, où les groupes terroristes multiplient les attaques contre les civils et les forces de défense et de sécurité. La mort de ces deux hommes, symboles de la justice, constitue un nouveau coup dur pour le pays.

Par ailleurs, il faut noter que le pays des hommes intègres en particulier et le Sahel sont confrontés à des attaques terroristes depuis des années. Cette situation amène les autorités militaires a renforcé de plus en plus la sécurité du pays.

Pour renforcer la sécurité dans le pays, le chef de l’État Ibrahim Traoré, lors de son discours dans le cadre de l’an II de la transition le 05 octobre 2024, a annoncé l’acquisition des nouveaux équipements militaires de dernière génération. Une annonce qui a été faite, une semaine après des actes de violence s’observent dont la population a été la cible principale.