Au Burkina Faso, le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°03 de Ouagadougou a mis un terme aux activités illégales d’un vaste réseau de malfaiteurs qui sévissait dans la capitale du pays. Cette opération, menée avec succès grâce à la collaboration de la population, a permis d’appréhender neuf individus, dont plusieurs repris de justice.

Fin de cavale pour un gang spécialisé dans le vol de marchandises au Burkina Faso

Ces criminels, dont certains bénéficiaient d’une semi-liberté, étaient spécialisés dans le vol à main armée, le détournement de marchandises, le recel et le blanchiment de capitaux. Leur mode opératoire était particulièrement élaboré. En effet, ils se faisaient passer pour des loueurs de véhicules au port de Lomé, ciblant les marchandises en transit vers d’autres pays. Utilisant de fausses identités et des puces téléphoniques non identifiées, ils entraient en contact avec les propriétaires des marchandises, leur proposant leurs services de transport.

Une fois le marché conclu, ils mettaient en place un système de suivi du véhicule afin de l’intercepter à l’entrée de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. La marchandise était ensuite déchargée dans un entrepôt loué à cet effet, puis rapidement transférée vers des receleurs. Les gains étaient ensuite partagés entre les membres du groupe.

Ce réseau de malfaiteurs est soupçonné d’avoir commis plusieurs vols similaires, causant un préjudice estimé à près de 100 millions FCFA. Grâce à la collaboration de la population, les enquêteurs ont pu mettre la main sur neuf membres du groupe et saisir plusieurs objets, dont du numéraire et plusieurs dizaines de bidons d’huile.