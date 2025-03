Au Burkina Faso, la ville de Kaya désormais respirer mieux. La police nationale a démantelé un vaste réseau de cambrioleurs qui sévissait dans la commune, mettant fin à une série de vols qui inquiétaient les habitants. Face aux médias mardi 25 mars, le commissaire principal de police, Pegdewendé Alassane Ouédraogo, a présenté les détails de cette opération, entouré de ses collaborateurs.

La police du Burkina Faso met hors d’état de nuire un réseau de cambrioleurs, des biens volés retrouvés à Kaya

Deux individus issus d’un vaste de cambrioleurs sont désormais dans les mais de la police nationale du Burkina Faso. Ces arrestations ont été effectuées le 15 mars suite aux nombreuses plaintes enregistrées par le commissariat central de police de Kaya, pour cambriolages de domiciles et de commerces entre décembre 2024 et février 2025.

Selon les informations, les deux individus arrêtés, O.L. (33 ans) et O.B. (33 ans), sont des récidivistes bien connus des services de police. Ils ciblaient les boutiques sans surveillance nocturne et les domiciles vides, utilisant des outils d’effraction pour commettre leurs méfaits. Le butin était ensuite partagé entre les deux complices.

A lire aussi : Burkina Faso : la police rend des motos volées aux propriétaires

Les perquisitions menées aux domiciles des suspects ont permis de retrouver un nombre considérable d’objets volés, appartenant à plus d’une dizaine de victimes, dont des membres des Forces de défense et de sécurité (FDS). Parmi les biens saisis, on trouve un vélomoteur Yamaha Sirus, un ordinateur portable, des panneaux solaires et des batteries, de l’électroménager (réfrigérateur, télévisions, ventilateurs), des appareils de musique, des bouteilles de gaz, des sacs de sorgho et plusieurs vêtements et chaussures.

Les deux suspects ont été placés en détention et seront présentés devant les juridictions compétentes. La police nationale quant à elle n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à la population pour sa collaboration et de l’encourager à continuer à signaler tout comportement suspect sur toute l’étendue du territoire national.