Dans une opération visant à renforcer la sécurité urbaine au Burkina Faso, le Commissariat Central de Police de Ouagadougou (CCPO) a restitué une dizaine de motos à leurs propriétaires légitimes le 18 mars 2025. Cette action fait suite à une série de vols signalés dans la ville et ses environs.

Lutte contre le vol de motos : la police de Burkina Faso restitue leurs biens aux victimes de Ouagadougou

Le CCPO a enregistré de nombreuses plaintes concernant des vols de motos et de tricycles. Les voleurs utilisaient divers modes opératoires. En effet, Ils entraient dans des domiciles et des lieux publics par effraction, commettent les vols en profitant de l’inattention des victimes. Les aressions à main armée pour déposséder les victimes de leurs véhicules, sont également un mode opératoire pour ces hors-la-loi.

Les quartiers les plus touchés par ces vols, qui se produisaient principalement entre 2h et 5h du matin et entre 15h et 22h, sont Djikofè, Kamboinsin, Toudoubwéogo, Tanghin, Dapoya, Zagtouli et Sondogo. Face à cette recrudescence de vols, le CCPO a intensifié ses efforts entre décembre 2024 et mars 2025. Des enquêtes ont été menées et des patrouilles diurnes et nocturnes ont été renforcées dans les zones à risque du Burkina Faso. Ce sont ces actions qui ont permis de contrôler et de saisir de nombreux vélomoteurs, dont ceux qui avaient été signalés volés.

Une restitution qui soulage les victimes

La restitution de ces motos est un soulagement pour les victimes, qui ont pu récupérer leurs biens. Elle témoigne également de l’efficacité des forces de l’ordre dans la lutte contre la criminalité urbaine au Burkina Faso.