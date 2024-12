Au Burkina Faso, la gendarmerie nationale a porté un coup dur aux trafiquants de drogue. Lors d’un contrôle routier effectué le 30 novembre à Faramana, dans la province du Houet, les forces de l’ordre ont mis la main sur une importante quantité de chanvre indien. C’est à travers un communiqué publié lundi 9 décembre que l’annonce a été faite.

La gendarmerie du Burkina Faso démantèle un réseau de trafiquants de drogue à Faramana

Selon le communiqué, les gendarmes ont procédé à un contrôle d’un véhicule Mercedes 250 D transportant des occupants de nationalité étrangère. Les quatre bidons d’huile que les passagers présentaient ont éveillé les soupçons des agents. Ainsi, une fouille minutieuse a permis de découvrir que trois de ces bidons contenaient en réalité 56 plaquettes de chanvre indien soigneusement dissimulées.

Les trafiquants, qui ont déclaré avoir été chargés par une femme dont ils ignoraient l’identité, ont été interpellés et conduits à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso pour les besoins de l’enquête.

Cette saisie démontre une fois de plus la détermination des forces de l’ordre à lutter contre le trafic de drogue au Burkina Faso. Elle montre également l’ingéniosité des trafiquants qui utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour dissimuler leurs marchandises.

Les autorités du Burkina Faso ont de leur côté, appelé la population à la vigilance et à collaborer avec les forces de l’ordre en signalant tout comportement suspect.