Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a marqué un tournant décisif pour l’agriculture en remettant un important lot de matériel agricole d’une valeur de 13 milliards FCFA à l’Office national des barrages et des aménagements hydroagricoles (ONBAH) et à la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural (SONATER). Cette initiative vise à développer les infrastructures hydroagricoles et à renforcer la production agricole.

Offensive agricole au Burkina Faso : Ibrahim Traoré remet un arsenal d’engins pour développer les infrastructures hydroagricoles

Le matériel remis comprend une impressionnante gamme d’engins. Il s’agit de 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pied de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles et 10 compacteurs. Il y a également des moyens roulants tels que des citernes à carburant et à eau, camions bennes, camion-grues, porte-engins, auto-bétonnières, et autres…

« Ce don est la traduction concrète de la vision du président du Burkina Faso qui a bien voulu en cours d’exercice budgétaire en 2024, faire une allocation supplémentaire de 13 milliards FCFA destinés à l’acquisition de ces engins », a souligné le ministre de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié.

Des instructions présidentielles pour une mise en œuvre rapide

Le président Ibrahim Traoré a donné des instructions claires pour que ce matériel soit rapidement mis en œuvre, afin de soutenir l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’Offensive agropastorale 2023-2025. L’objectif, selon le chef de l’État, est de mobiliser les ressources en eau et d’accroître les superficies cultivables pour atteindre l’autosuffisance alimentaire.

Cette initiative présidentielle témoigne de l’engagement fort du gouvernement burkinabè envers le développement agricole et la sécurité alimentaire. Elle vise à transformer le secteur agricole en un moteur de croissance économique et de développement durable.