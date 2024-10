Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a fait une annonce importante pour la sécurité sociale et le bien-être de la population. Devant la nation, ce 5 octobre 2024, le chef de l’État souhaite doter l’armée de nouveaux équipements militaires.

Burkina Faso : Ibrahim Traoré annonce un renforcement historique des forces armées



À l’occasion de l’an II de la transition, Ibrahim Traoré a attiré l’attention de la nation ce samedi. À l’entame de son allocution, l’homme fort du pays des Hommes intègres a abordé plusieurs sujets cruciaux, parmi lesquels le secteur de la sécurité, qui a été au cœur des premières discussions.

Ainsi, il a annoncé l’acquisition prochaine d’équipements militaires dix fois plus performants et l’accroissement des effectifs pour poursuivre la reconquête du territoire. En effet, le chef de l’État a déclaré, devant la nation, qu’il était fier des différentes stratégies mises en place pour la sécurité de la population et pour les soldats burkinabè.

« Aujourd’hui, avec ce que nous avons mis en place, ce que nous essayons de faire comme effort à travers l’accompagnement du peuple, beaucoup de militaires sont vraiment fiers d’être militaires. Voilà pourquoi ils se donnent corps et âme. Avec tout le soutien que le peuple leur apporte, cela ne peut que booster leur moral. »

À la question des différentes tentatives de déstabilisation, l’homme fort du Faso a indiqué que « ces situations de déstabilisation ne les affectent pas », mais « leur donnent plus de courage pour se battre. Ils comprennent mieux pourquoi ils doivent se battre pour leur pays. »

Il a profité de l’occasion pour encourager ces combattants pour leur détermination à la cause commune. « Je réitère mes félicitations et encouragements à tous ceux qui se battent pour notre patrie : FDS, VDP et civils (…) J’invite les FDS et les VDP à maintenir le cap, à avoir beaucoup de courage et que Dieu les protège dans leur tâche, ainsi que nos populations qui se battent avec résilience pour maintenir le Burkina Faso debout« , a déclaré le président Ibrahim Traoré.