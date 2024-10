Au Burkina Faso, les autorités militaires continuent de bénéficier des privilèges accordés par la Russie. En plus des liens coopératifs en matière de sécurité, Moscou s’engage à apporter une aide alimentaire au pays des hommes intègres.



La Russie intensifie son soutien humanitaire au Burkina Faso



La Russie affirme son soutien au Burkina Faso dans plusieurs domaines en réaffirmant sa solidarité en matière d’aide alimentaire et humanitaire, notamment par l’intermédiaire de l’ONU. C’est l’une des décisions marquantes qui ressort de la rencontre entre le vice-premier ministre russe Alexandre Novak et le premier ministre burkinabè Apollinaire Joachim Kyelem de Tambèla.



Selon les autorités russes, le pays fournira plusieurs types d’aide, y compris des céréales, des médicaments et des équipements pour lutter contre les épidémies. De plus, des sujets cruciaux liés à la coopération commerciale et économique, ainsi qu’à l’extraction minière, à l’énergie, à l’énergie nucléaire pacifique et au secteur financier, ont été discutés entre les deux autorités.



Par ailleurs, il convient de noter que depuis le renforcement des relations bilatérales, des progrès ont été observés dans plusieurs secteurs d’activité au Burkina Faso. Cette déclaration a été confirmée par le gouvernement, qui indique que le chiffre d’affaires des échanges commerciaux entre la Russie et le Burkina a été multiplié par cinq entre janvier et juillet 2024 par rapport à la même période de l’année précédente.