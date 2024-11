Au Burkina Faso, les agents de la Direction de la Sécurité Publique (DSP) de Ouagadougou ont procédé à la saisie d’une importante quantité de médicaments falsifiés. Cette opération a été effectuée lors d’un contrôle routier en septembre 2024 où le camion transportant ces produits a été intercepté au niveau de l’échangeur de l’ouest.

La police municipale démantèle un réseau de faux médicaments à Ouagadougou au Burkina Faso

Plusieurs milliers de médicaments contrefaits sont confisqués par la police municipale de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. Après cette opération, l’Agence nationale de régulation pharmaceutique (ANRP) a été saisie pour expertise. Et la structure a confirmé que les médicaments saisis étaient non conformes et présentaient un risque grave pour la santé publique. D’une valeur estimée à 33 484 329 FCFA, ces produits seront détruits dans les règles de l’art, afin de préserver l’environnement et de prévenir tout risque sanitaire.

Cette saisie met en évidence l’ampleur du trafic de médicaments falsifiés au Burkina Faso. La Direction générale de la police municipale appelle la population à la plus grande vigilance et à privilégier l’achat de médicaments dans les pharmacies agréées.

« Les médicaments vendus sur les marchés ou dans la rue sont souvent contrefaits et peuvent avoir des effets secondaires graves, voire mortels », a rappelé un responsable de la DSP, avant d’inviter » les citoyens à signaler tout cas suspect aux autorités compétentes ».

Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de ce trafic et les mettre à disposition de la justice.