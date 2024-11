L’Assemblée législative de transition (ALT) du Burkina Faso a procédé ce mercredi 27 novembre 2024 au renouvellement de ses instances dirigeantes. Cette étape importante marque une nouvelle phase dans le fonctionnement de cette institution, chargée de légiférer pendant la période de transition.

L’Assemblée législative de transition du Burkina Faso se dote d’un nouveau bureau

Au terme des votes effectués, un nouveau bureau est élu pour le Parlement de transition au Burkina Faso. Ainsi, les députés ont élu les membres de leur bureau, sont les suivants :

Vice-présidents : Dafidi David Lompo (1er), Awa Fofana (2e), Herman Yelkouni (3e) et Daouda Diallo (4e).

Secrétaires parlementaires : Sié François D’assise Coulibaly (1er), Yempabou Fayçal Harold Thiombiano (2e), Esther Bamouni/Kansono (3e) et Arnaud Tindano (4e).

Questeurs : Anne Marie Joseph Traoré/Ilboudo (1ère) et Daaga Nassouri (2e).

Outre l’élection des membres de l’instance dirigeante de l’ALT, les députés ont également procédé à la mise en place des cinq commissions générales de l’institution parlementaire. A cet effet, ils ont élu les présidents de chaque commission :

Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) : Linda Gwladys Kandolo

Commission finance et budget (COMFIB) : Moussa Nombo

Commission du genre, de la santé, de l’action sociale et humanitaire (CGSASH) : Marie Angèle Tiendrébéogo/Kalenzaga

Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité (CAEDS) : Jean-Marie Kombasséré

Commission du développement durable (CDD) : Alain Hien Diédon

Le président de l’ALT du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, a félicité les nouveaux membres élus tout en les appelant à travailler ensemble pour mener à bien les missions de l’institution. Il a rappelé que l’ALT a pour principales missions de voter les lois, de contrôler l’action du gouvernement du Burkina Faso et de consentir l’impôt.

Ce renouvellement des instances dirigeantes de l’ALT marque une nouvelle étape dans la vie politique du Burkina Faso. Il est attendu que ce nouveau bureau apporte une dynamique nouvelle à l’action législative et contribue à relever les défis auxquels le pays est confronté.