Les forces de l’ordre ont réalisé une saisie importante de boissons frelatées dans la région du Centre-Sud du Burkina Faso. L’antenne régionale de l’unité anti-drogue de Pô a intercepté, dans la nuit du 22 février 2025, un camion transportant 220 cartons de boissons illégales.

Un camion rempli de boissons frelatées intercepté par l’unité anti-drogue de Pô au Burkina Faso

Selon le capitaine de police Sassama Soulama, chef d’antenne de l’unité anti-drogue, l’opération a été déclenchée suite à un renseignement anonyme. Les agents ont investi le village de Tambolo, situé à environ 5 km de Pô, sur l’axe Pô-Dakola au Burkina Faso. Ainsi, la fouille du véhicule intercepté a permis de découvrir 220 cartons de boissons frelatées, contenant chacun 200 sachets de 50 ml, avec un taux d’alcool de 42%. La consommation de ces boissons représente un danger important pour la santé publique.

Cette saisie témoigne de l’engagement des forces de l’ordre à lutter contre la circulation de produits illégaux et à protéger la santé des populations. Les autorités du Burkina Faso ont rassuré de poursuivent leurs investigations afin d’identifier les responsables de ce trafic et de démanteler l’ensemble du réseau. Elles ont également appelé les citoyens à la vigilance et à continuer la collaboration avec les forces de l’ordre en vue de lutter ;efficacement contre la circulation de produits dangereux.